Zwischen März letzten Jahres und Mitte Mai 2021 profitierte Dow Inc. von einer weltweiten Erholung der Aktienmärkte und konnte von 21,95 auf 71,38 US-Dollar zulegen. Anschließend ging es in eine wohlverdiente Konsolidierung, diese reichte auf die markante Unterstützungszone um 56,25 US-Dollar abwärts. In den letzten Wochen konnte dort ein tragfähiger Boden etabliert werden, in dieser Woche gelang es sogar über den EMA 50 um 59,00 US-Dollar zuzulegen. Ein baldiger Ausbruch könnte die Bodenbildung der letzten Wochen endgültig abschließen und geradewegs in ein Folgekaufsignal führen.

Noch etwas Geduld notwendig

Unter technischen Aspekten ergibt sich ein Kaufsignal bei Dow erst oberhalb von 61,20 US-Dollar, erste Ziele ließen sich dann bei 62,30 und darüber um 65,38 US-Dollar ableiten. Für diese kurze Wegstrecke könnte dann ein entsprechendes Long-Investment abgeschlossen werden. Geht es dagegen unter den markanten Unterstützungsbereich bestehend aus dem EMA 200 und der Horizontalunterstützung um 56,25 US-Dollar abwärts, käme dies einem größeren Verkaufssignal mit Zielen bei 45,93 und womöglich noch 37,85 US-Dollar gleich.