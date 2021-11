Die Inflation ist eine tickende Zeitbombe - die bei den US-Konsumenten bereits explodiert ist, wie das heutige Verbrauchervertrauen der Uni Michigan zeigt. Die Amerikaner fürchten eine "eskalierende Inflation", jeder Vierte schränkt seinen Konsum bereits ein, betroffen sind vor allem Geringverdiener. Am US-Arbeitsmarkt gibt es fast drei Millionen meehr Job-Angebote als Arbeitslosen, daher werden die Löhne stark steigen, ebenso wie die Mieten, die in die Berechnung der Inflation in den nächsten Monaten erst richtig einzufließen beginnt. Dennoch halten die Notenbanken weiter an ihrer Geldpolitik fest und schütten weiter Liquidität in die Märkte - das kann und wird nicht gut gehen..

