Dritter Rekord-Tag im DAX in Folge

Zum Wochenausklang deutete der Nachthandel bereits weitere Dynamik auf der Oberseite an. Denn dort stand der DAX bereits über den Rekordhochs vom Donnerstag, die bei 16.114 Punkten verankert waren.

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf diese Notierungen der Vorbörse und das Gesamtbild des Index im Tageschart.

Wie gestaltet sich das große Bild? Das Sentiment kühlte zuletzt in den USA etwas ab, es musste dabei auf den Feiertag in den USA hingewiesen werden, der für Zurückhaltung der Marktteilnehmer sorgte.

Elon Musk hatte indes einen Teil der anvisierten Tesla-Aktien verkauft, die er per Twitter angekündigt hatte. Was erzielte er genau an Erlösen und wofür benötigt er das Geld? Dies versuchten wir zu erörtern und blickten dabei auf die Meldung zu seinem Bruder, der ebenfalls Tesla-Aktien verkauft hatte und im Aufsichtsrat sitzt. Ein Fall für die SEC?

Zumindest hat die BaFin auch wieder einen Fall vor Augen, der für Aufsehen sorgt. Die Prüfer sind bei K+S auf der Suche nach Unregelmäßigkeiten in der Bilanz der Jahre 2019 und 2020. Dies wurde gestern gemeldet und schlug sich direkt im Kurs nieder.

Nach einer recht volatilen Eröffnung und dem direkten Anlaufen des Donnerstagshochs kam der Markt knapp unter 16.100 zur Ruhe und pendelte sich zum Mittag dort ein. Darüber sprachen wir mit unserem Händler Mischa an dieser Stelle:

Wie skizziert sich für unseren Händler die allgemeine Marktverfassung? Bei den Einzelwerten blickten wir zunächst auf ein Urgestein.

Die Deutsche Telekom hatte einen großen Anteil am heutigen Gewinn im Index. Das Unternehmen wartete mit ihren Quartalszahlen auf und zahlt nun wieder eine stattliche Dividende von 60 Cent. Das begeisterte den Kapitalmarkt.

Ebenfalls stark bleibt das Luxus-Segement mit LVMH und Richemont, die ein neues Allzeithoch markierten. Der Markt honoriert damit, dass weiter Umsätze hochgehalten werden.

Ein weiteres Thema war der Markt für Essenslieferanten. Für Doordash steht ein Einstieg in den europäischen Markt an. Schadet dies dem "Platzhirschen" im DAX, der Delivery Hero? Beide Unternehmen schauten wir uns heute mit unserem Händler Mischa genauer an.

Das Hoch vom Vormittag bei 16.122 Punkten, welches einem neuem DAX-Rekordlevel entsprach, wurde später nicht mehr erreicht.

Aus Sicht des Wirtschaftskalenders gab es heute Daten von den US-Verbrauchern. Dort schlugen die gestiegenen Preise deutlich zu Buche. Das von der Uni Michigan und der Nachrichtenagentur Reuters erhobene Barometer für die Konsumlaune sank im November von 71,7 Punkten auf 66,8 zurück. Das war der niedrigste Stand seit November 2011. Dennoch stieg der Dow Jones zunächst und konnte dem DAX auch noch einmal helfen, die 16.100 anzulaufen.

Die Volatilität fiel damit jedoch deutlich zurück und betrug heute nur noch weniger als 60 Punkte. Folgende Tagesparameter wurden hinterlassen:

Eröffnung 16.100,08 Tageshoch 16.122,76 Tagestief 16.065,06 Vortageskurs 16.083,11 Schlusskurs 16.094,07

Trotz des neuen Rekordes konnte sich der Intraday-Chart nicht wirklich von den Schlusskursen des Donnerstags lösen. Dies ist hier eindeutig zu sehen:

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Sehr stark notierten heute die Aktien des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns Merck. Gleich mehrere Analysten hatten im Handelsverlauf und als Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen ihre Kursziele erhöht.

Ebenfalls stark präsentierte sich Delivery Hero, die wir am Morgen bereits besprachen. So veröffentlichte beispielsweise der Analyst Rob Joyce von Goldman Sachs ein neues Kursziel von 195 Euro. Damit legen mehrere Analysten Ziele weit über dem Rekordhoch von 145,40 Euro vom Januar fest und erwarten, dass der Konzern im kommenden Jahr ein positives operatives Ergebnis erzielt.

Dritter Wert im positiven Bereich war die Deutsche Telekom. Die dritte Prognoseanhebung für das operative Ergebnis in diesem Jahr zeigte Wirkung und ebenso überraschte der Ausblick, die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 um vier Cent auf 64 Cent zu erhöhen.

Etwas im Minus aber nur als technische Reaktion auf die gestrigen Gewinne zu verstehen, lagen die Siemens-Aktien im Ranking der 40 DAX-Werte auf dem letzten Platz.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

DAX-Tageschart verharrt auf hohem Niveau

Trotz neuer Allzeithochs scheint der sprichwörtliche Knoten auf der Oberseite nicht zu platzen. Die Hochs liegen nur wenige Punkte auseinander, ebenso wie die Schlusskurse.

Dieses Muster zieht sich nun schon die zweite Woche in Folge hin. Der Sondereffekt mit dem US-Feiertag muss herausgerechnet werden. Insgesamt ist der Tageschart jedoch weiterhin als sehr robust zu umschreiben:

Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch am Montag wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen zum Mittag mit einem Händler auf diesem Kanal über das Marktgeschehen.

Verpassen Sie nicht am Samstag das Spezial-Video mit Daniel und vier US-Werten, die ausführlich vorgestellt werden.

