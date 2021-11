Varta – Risiko “Langeweile” muss nicht schlecht sein

Liebe Leser, zur Varta: Für uns ist die Aktie angesichts der jüngsten Zahlen und Prognosen eigentlich auf der klassischen Long-Seite auf Monate wenn nicht sogar auf Jahre relativ „tot“. Der Hype, den einige Adressen um Varta in den letzten Jahren gemacht haben, war überzogen. Das bedeutet aber nicht, dass Varta nicht ein wunderbarer Titel für Seitwärtspapiere sein könnte. Im Gegenteil – die implizite Vola ist noch immer hoch und das macht Inline-Optionsscheine, Bonuspapiere, Discounter oder Discount-Calls und Disc.-Puts attraktiv. So konnten wir in den letzten 15 Monaten satte 22! Produkte auf Varta mit Gewinnen abschließen während nur drei Papiere Verluste abwarfen. Volatilität muss man nutzen, wenn sie so schön bereit liegt. Als pure Aktie oder reines Long-Investment halten wir Varta für nicht geeignet.

Der Titel kann immer mal nach oben überschießen wenn er angeschoben wird, dürfte dann aber genauso schnell wieder zurückkommen. Eine breite Spanne zwischen 90 und 130 Euro – das dürfte das Spielfeld für Varta 2021 und auch 2022 erstmal sein. Das bedeutet für alle, die in den Ausverkauf am Freitag Varta long erwischt hatten zwischen 100 und 105 Euro – die Gewinne nimmt man in der Region bis 115 Euro lieber mit und wechselt ggf. in ein schönes Bonuspapier