Servicecheck – so kaufen Sie Aktien, Fonds, ETFs richtig

Offenbar war erst ein Crash notwendig, um auch die Deutschen von Aktien zu begeistern. Seit dem Corona-Tief im März 2020 hat sich der DAX ungefähr verdoppelt, die Rally hat vor allem viele junge Menschen an die Börse gelockt. Vor allem der Zertifikate-Bereich erfährt seitdem einen starken Auftrieb. Über die zahlreichen Lösungen und Strukturen agieren Privatanleger in Deutschland auf Augenhöhe mit den Profis. Wir haben in unserem Anbieter-Check aber nicht nur das Angebot unter die Lupe genommen, sondern auch den Servicebereich sowie die Handelsqualität berücksichtigt. Gerade in turbulenten Phasen ist eine verlässliche Kursstellung wichtig.

Emittenten überzeugen mit Innovationen

Vontobel gewinnt vor allem junge Anleger mit ihrem breiten Angebot an Kryptowährungen und bieten hier ein Alleinstellungsmerkmal. Je volatiler der Bitcoin, desto eher ist er gesucht – diese Losung gilt seit Jahren. Derzeit lassen sich Ether und Bitcoin via Index-Zertifikat abbilden. Trader können mit moderaten Hebeln auch Turbos handeln. Weitere Basiswerte sind laut Emittent in Planung. Die komplizierte Eröffnung einer digitalen Krypto-Wallet entfällt, das Zertifikat ist börsentäglich handelbar.

Ebenfalls zugenommen hat das Angebot an Index-Zertifikaten, mit denen die Anbieter auf neue Trends setzen. Ebenfalls Vontobel bietet mehrere Zertifikate auf Technologie- und Umwelt-Trends an, UniCredit hat ein ZeroPlastic-Zertifikat herausgebracht, andere Anbieter gehen den selben Weg. Hier agieren die Emittenten flexibel, während sich die Fondsbranche traditionell eher schwerfällig zeigt und mehr Zeit zur Umsetzung benötigt. Mittlerweile haben die Anleger auch Zugriff auf exotische Newcomer-Aktien aus den USA oder Asien. Besonders die amerikanischen Anbieter wie Morgan Stanley bieten ein breites Angebot auf volatile Aktien aus dem Bereich Wasserstoff oder Erneuerbare Energien.