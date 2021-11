In unserer letzten Kommentierung zu Chevron am 29.10. thematisierten wir neben den damals frischen Quartalszahlen des Ölproduzenten auch die vielversprechende Charttechnik der Aktie.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Chevron generierte mit dem Ausbruch über die 100 US-Dollar bereits ein starkes Kaufsignal und ist nun drauf und dran, ein weiteres Kaufsignal nachzulegen. Hierzu müsste die Aktie „nur“ signifikant über die Zone 110 / 113 US-Dollar ausbrechen. Die heute (29.10.) veröffentlichten Q3-Zahlen wurden wohlwollend vom Markt aufgenommen und geben der Aktie bislang Rückenwind. […] Kurzum. Die Chevron-Aktie hat das Momentum nicht erst seit der Zahlenveröffentlichung auf ihrer Seite. Die aktuelle Konstellation gibt es her, dass die Aktie sogar noch einmal nachlegen kann. Ein signifikanter Ausbruch über 113 US-Dollar (vielversprechender Versuch ist angelaufen) könnte der Aktie den Weg in Richtung 122+ US-Dollar ebnen (sh. 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis). Um das Momentum nicht zu gefährden, sollte es für Chevron nun nicht mehr unter die 100 US-Dollar gehen.“

Wir haben erneut den 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die Situation adäquat darzustellen.

Das erwartete Aufwärtsmomentum wollte sich bislang jedoch nicht einstellen. Die Chevron-Aktie notiert noch immer im Bereich von 113 US-Dollar bzw. leicht darüber. Aber ein Vorstoß in Richtung 120 US-Dollar blieb zuletzt aus.

In der aktuellen Situation scheint der Aktie offenkundig die Kraft zu fehlen, um ihren Weg auf der Oberseite fortzusetzen. Nach der veritablen Kursrally der letzten Zeit ist die Luft womöglich doch zu dünn geworden.

Kurzum. Die Rahmenbedingungen sind weiterhin exzellent. Stabile Aktienmärkte sowie Ölpreise auf hohem Niveau offerieren der Chevron-Aktie nach wie vor die Fortsetzung der Bewegung in Richtung 120 US-Dollar. Aktuell fehlt allerdings das Momentum. Um auf der Unterseite nicht doch noch in Bedrängnis zu geraten, sollten etwaige Rücksetzer auf den Bereich von 100 US-Dollar begrenzt bleiben.