Die Inflation in den USA ist auf den höchsten Stand seit 30 Jahren und hievte den Goldpreis wieder deutlich über die Marke von 1.800 USD pro Unze und einen wichtigen Widerstand. Glaubt man aber zum Beispiel Chris Vermeulen von https://TheTechnicalTraders.com ist das erst der Anfang! Seiner Ansicht nach sollte der Goldpreis bis auf 2.600 USD steigen – und Goldfirmen einen „gewaltigen, explosiven Move“ vollziehen.



Ob dieser explosive Move nun kommt oder nicht, so glauben wir doch, dass Gold und gute Goldgesellschaften in den kommenden Wochen und Monaten gute Chancen haben, sich positiv zu entwickeln. Das gilt insbesondere auch für Kingman Minerals (WKN A2P21P / TSXV KGS), die Gesellschaft, die wir den Lesern von GOLDINVEST.de heute vorstellen möchten.

Analysten heben Kursziel für Psychedelika-Aktie Cybin auf 10 Dollar an

Die biopharmazeutische Gesellschaft Cybin (WKN A2QJAV / NYSE CYBN), die psychedelische Therapeutika entwickelt, hat vor Kurzem positive, präklinische Daten zu ihrem Medikamentenkandidaten CYB003, einem deuterierten Psilocybin-Analogon gemeldet. Gleichzeitig kündigte die Gesellschaft eine strategische Neufokussierung an, berichten die Analysten von Oppenheimer. CYBB003 habe in präklinischen Untersuchungen im Vergleich zu oral gegebenem Psilocybin entscheidende Vorteile gezeigt.

Gamechanger: Brixton Metals wartet mit spektakulären Goldergebnissen auf!

So sehen exzellente Bohrergebnisse aus! Kupfer- und Goldexplorer Brixton Metals (TSX BBB / WKN A114WV) legt erste Resultate des ersten Bohrprogramms überhaupt auf dem Goldziel Trapper vor, das Teil des Thorn-Projekts ist – und die haben es in sich! Bislang hat Brixton auf Trapper die Ergebnisse der ersten drei von 15 Bohrlöchern aus dem Labor zurückerhalten. Insgesamt wiesen die Bohrungen eine Länge von rund 3.107 Metern auf, sodass man bisher nicht weit unter die Oberfläche vordrang.

FYI Resources: Auf dem Weg zum führenden Produzenten grünen HPAs

Die Analysten von Mac Equity Partners haben sich die Aktie des angehenden HPA-Produzenten (High Purity Alumina) FYI Resources (ASX FYI / WKN A0RDPF) angeschaut und sehen großes Potenzial für die australische Gesellschaft. HPA sei ein essenzielles und unersetzliches Vormaterial in gleich mehreren, schnell wachsenden Branchen, so Mac Equity. FYI habe eine innovative Methode entwickelt, dieses wichtige Material herzustellen, die zu weniger Rohmaterialvergeudung und geringeren Auswirkungen auf die Umwelt führe, so die Analysten weiter.

Granite Creek: Neue Ressourcenschätzung für das Carmacks-Projekt beauftragt

Granite Creek Copper Limited (TSXV: GCX, FSE: GRK) hat die Experten von SGS Geological Services beauftragt, für das Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projekt eine neue Ressourcenschätzung vorzulegen. Sie soll auch die in der Zwischenzeit durchgeführten Bohrungen berücksichtigen und wird die Sulfidressource vergrößern. Der Vorteil der aktuellen Ressource für das Carmacks-Projekt ist, dass sie nach dem kanadischen Bergbaustandard NI 43-101 entstanden und somit hinsichtlich ihrer geologischen Aussagekraft nicht zu bemängeln ist.

Chip, Chip, hurra: Quantum eMotion kann erstes Produkt fertigstellen!

Laut den Analysten von ResearchAndMarkets.com soll der globale Markt für Cybersecurity schon 2027 ein Volumen von mehr als 330 Mrd. USD erreichen. Die Datensicherheit wird für Unternehmen und Organisationen auch angesichts immer wieder öffentlich werdender Sicherheitslücken und Datendiebstähle zur strategischen Notwendigkeit, während es gleichzeitig immer schwieriger wird, sich angesichts steigender Cyberkriminalität und Hackerangriffe zu schützen. Kein Wunder, dass die Ausgaben für Cybersicherheit immer weiter steigen!

ADX Energy: Chance auf Ölproduktion in Oberösterreich ist gegeben

Auch für seine Prospektionsgebiete in Oberösterreich nahe Linz hat ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) von RISC Advisory Pty Ltd ein unabhängiges Gutachten erstellen lassen. RISC hat in diesem die von ADX zuvor vorgenommenen Schätzungen der Ressource geprüft und hält die gemachten Annahmen für angemessen. s wird immer deutlicher, dass man die wertvollen Öl-Assets, die ADX Energy in Österreich hält, nicht allein auf die beiden produzierenden Quellen Gaiselberg und Zistersfeld im Wiener Becken reduzieren sollte.

First Graphene: Neues Masterbatch für extrudierte HDPE-Platten entwickelt

In diesen Tagen geht es Schlag auf Schlag, denn First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) hat bereits sein viertes Masterbatch entwickelt, mit dem der Einsatz von PureGRAPH® in den verschiedenen Produkten und Produktionsprozessen der Kunden erleichtert werden soll. Das Einsatzfeld ist dieses Mal die Verpackungs- und Kunststoffindustrie und hier besonders der HDPE-Bereich. Für ihn wurde ein neues Masterbatch entwickelt und gemeinsam mit der malaysischen DSP soll eine neue Produktlinie für mit PureGRAPH® verstärkte Folien und Platten entwickelt werden.

P2 Gold zeigt: Gabbs Cu-Au-Projekt in Nevada historisch unterschätzt

So kann es weiter gehen: Mit jeder weiteren Charge von Bohrungen, die P2 Gold Inc. (TSXV: PGLD; FRA: 4Z9) von seinem fortgeschrittenen Kupfer-Gold-Projekt Gabbs in Nevada veröffentlicht, zeigt sich deutlicher, dass die historischen Bohrungen die Mächtigkeit und den Gehalt der Gold-Kupfer-Mineralisierung systematisch unterschätzt haben dürften. Soeben hat P2 Gold die Ergebnisse von zwölf 12 Reverse-Circulation ("RC")-Bohrlöchern(GBR-001 bis 012) vom Teilprojekt Sullivan publiziert. Die besten Bohrungen durchteuften 2,30 g/t Goldäquivalent auf 48,77 Metern sowie 2,63 g/t Goldäquivalent auf 38,10 Metern.

Parkway Corporate: Neue Broschüre der Parkway-Tochter lässt tief blicken

Es muss nicht immer eine Pressemitteilung sein. Auch eine einfache Unternehmensbroschüre kann - wenn sie gut gemacht ist - tiefe Einblicke in die Entwicklung und strategische Ausrichtung eines Unternehmens geben. Parkway Corporate Limited (ASX: PWN; FRA: 4IP; AU000000PWN8), ein australisches Unternehmen, das auf die Behandlung von Industrieabwässern spezialisiert ist, hat gerade ein beeindruckendes Beispiel geliefert.

Searchlight Resources erweitert Claims um Kulyk Lake auf 317 km²

Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT, FRA: 2CC2) hat seine Claims rund um das Seltene Erden- und Uranprojekt Kulyk Lake von 105 km² auf mehr als 317 km2 verdreifacht. Das Projekt befindet 165 Kilometer nördlich von La Ronge, in Nord-Saskatchewan, und 65 km südlich der Key Lake Uranmine befindet. Dieser Block umfasst 38 Seltene Erden-, Uran- und Thoriumvorkommen. Dazu gehören auch die Schürfungen bei Kulyk Lake.

