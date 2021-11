Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold setzte in den letzten Handelstagen ihre Erholung fort. In unserer letzten Kommentierung vom 05.11. thematisierten wir die Q3-Daten des Unternehmens und arbeiteten gleichzeitig die wichtigsten Kursbereiche heraus.

Die zuletzt zu beobachtende Erholung des Goldpreises machte auch Barrick Gold Beine, sodass es der Aktie zwischenzeitlich gelang, einen eminent wichtigen Widerstand zu überwinden und so einen Achtungserfolg zu erzielen.

Lesen Sie auch unsere Kommentierung vom 10.11. „Gold - Ausbruch angelaufen. Nun gilt es!“

Kommen wir auf Barrick Gold zurück. In der betreffenden Kommentierung vom 05.11. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht brachten die jüngsten Kursgewinne der Aktie ein wenig Entlastung. Ein erneuter Test der 17,5 US-Dollar ist aber noch nicht vom Tisch. Erst ein Comeback oberhalb von 20,0 / 20,3 US-Dollar wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Entspannung. Sollte es für Barrick Gold hingegen unter die 17,5 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.“

Die guten Rahmenbedingungen forcierten die Erholung der Produzentenaktie. Barrick Gold gelang es, die relevante Widerstandszone 20,0 / 20,3 US-Dollar zu überwinden und so das Chartbild aufzuhellen. Die Aktie lief daraufhin zügig den nächsten wichtigen Widerstandsbereich um 21 US-Dollar an. Ein Horizontalwiderstand sowie die 200-Tage-Linie bilden in diesem Bereich ein veritables Cluster.

Aus bullischer Sicht wäre es ideal gewesen, wenn Barrick Gold auch gleich diesen Widerstandsbereich einkassiert hätte. Doch mehrere Versuche, diese Hürde zu überspringen, scheiterten.

Kurzum. Barrick Gold weist aktuell noch ein ansprechendes Aufwärtsmomentum auf. Damit dieses weiter angekurbelt wird, muss es über die 21 US-Dollar gehen. Sollte dieses Unterfangen gelingen, könnte es weiter in Richtung der Zone 22+ US-Dollar gehen. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 20,3 / 20,0 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls wäre Obacht geboten.