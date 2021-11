Die Aktienmärkte haben im Oktober die Sorgen über eine restriktivere Zentralbankpolitik abgeschüttelt. Trotz der nahenden Reduktion der Anleihenkäufe durch die FED, legte der MSCI World Index in USD im Monatsverlauf um 5,6% zu. Der US-Markt entwickelte sich etwas besser als der europäische Aktienmarkt, so stieg der S&P 500 (USD) um 7,0%, der EURO STOXX 50 (EUR) verzeichnete ein Plus von 5,2%. Bei den Anleihen war die Stimmung dagegen nicht so euphorisch. Die Renditen für Staatsanleihen stiegen zwar nur leicht an, jedoch erhöhten sich vor allem die Risikoprämien für Unternehmensanleihen. Auf Indexebene erzielten europäische Unternehmensanleihen eine negative Rendite von -0,72%.

Am Anleihemarkt werden dagegen aktuell eher die Risiken gesehen. Die Zinsen am kurzen Ende stiegen deutlich, zumindest im Vergleich zu den Zinsbewegungen der letzten 18 Monate. US-Staatsanleihen mit 2 Jahren Restlaufzeit handelten am Monatsende bei einer Rendite von 0,51%, Ende September waren es noch 0,27%. Der Zinsanstieg bei Anleihen mit längerer Laufzeit war dagegen moderater, die Zinskurve hat sich also verflacht. Die Erwartung für das langfristige Zinsniveau ist in den USA im Oktober sogar gesunken. Am Anleihemarkt besteht also eine gewisse Sorge, dass eine restriktivere Zentralbankpolitik die Wirtschaft abwürgen wird und daher schon früher wieder Zinssenkungen notwendig sein werden.

Die Berichtssaison hat auch neue Informationen zum Inflationsthema geliefert. Es ist festzustellen, dass Unternehmen, die physische Güter produzieren oder transportieren, auf der Gewinnseite weniger überzeugt haben. So entwickelten sich beispielsweise Google und Microsoft besser als Apple und Amazon. Auch die Banken konnten gute Zahlen liefern, während viele Industrieunternehmen vor schwächeren Gewinnen aufgrund steigender Preise und knapper Rohstoffe gewarnt haben. Preissetzungsmacht bleibt daher auch in den nächsten Quartalen ein besonders wichtiger Erfolgsfaktor für Unternehmen.







