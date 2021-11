Nach einem mehrere Jahre anhaltenden Abwärtstrend bis auf ein Niveau von rund 94,00 US-Cents bis Anfang 2019 setzt eine volatile Seitwärtsbewegung ein, schnell kristallisierte sich hierbei eine ausgeprägte Bodenbildungsphase heraus. Mitte dieses Jahres gelang es schließlich die notwendige Triggermarke für eine Trendwende bei grob 144,40 US-Cents zu überwinden und damit ein Kaufsignal zu etablieren. Dieses reichte in der abgelaufenen Handelswoche bis an die Hochs aus Ende 2016 und 221,21 US-Cents aufwärts, auch konnte auf Wochenschlusskursbasis die Barriere um 203,15 US-Cents erfolgreich überwunden werden. Angesichts der Kaufdynamik könnte es darüber weiter in den Bereich der Höchststände aus 2014 aufwärtsgehen, allerdings sollten investierte Anleger jetzt nicht vergessen, ihre Stopps merklich nachzuziehen.

Scharfe Korrekturen einplanen!

Obwohl das Chartbild fast für ein Direktinvestment mit Zielen bei 240,00 und darüber 280,00 US-Cents beim Kaffee-Future einlädt, sollten Investoren mit kurzzeitigen Zwischenkorrekturen rechnen. Diese könnten zeitweise auf 203,15 und darunter sogar glatt 190,00 US-Cents abwärts reichen. Derartige Korrekturen würden sich bestens für einen Long-Einstieg mit besagten Zielen anbieten, investierte Anleger sollten ihre Stopps nun mindestens auf 190,00 US-Cents hochziehen. Geht es dagegen unter 176,85 US-Cents mit dem Future abwärts, würden Abschläge auf die Unterstützung um 160,30 und den dort verlaufenden EMA 50 drohen.