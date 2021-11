Die letzte Woche war ein game changer in der Wahrnehmung: Inlation ist nun einer der zentralen Faktoren in der Politik der USA, die Konsumenten leiden massiv unter der heftigen Teuerung. Also muß die Politik nun zeigen, dass sie etwas gegen die Inflation tut - und vieles deutet inzwischen darauf hin, dass Jerome Powell bald (Februar) dann bald nicht mehr der Chef der Fed sein wird (so etwa ein Interview der US-Finanzministerin Janet Yellen am Wochenende), weil US-Präsident Biden nun Aktivitäät zeigen muß. In dieser Woche ist am Freitag der kleine Verfall - das sorgt in der Regel für Volatilität bereits im Vorfeld..

Das Video "Inflation: Die letzten Tage des Fed-Chefs!" sehen Sie hier..