Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Commerzbank Is Fundamentally Expensive, BofA Says, Reiterating Underperform (PLX AI) – Commerzbank is fundamentally expensive, Bank of America analysts said in a report, reiterating an underperform recommendation on the stock. Price target raised to EUR 6 from EUR 5.10Even with higher interest rates, Commerzbank suffers …