Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bayer direkt an Trendkanalbegrenzung Im Wochenchart befinden sich die Aktien von Bayer zudem direkt an der oberen Begrenzung des fallenden jahrelangen Trendkanals. Eine Short-Position bietet sich im aktuell Kursbereich an und könnte strategisch über dem Trendkanal abgesichert werden. …