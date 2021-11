Seit unserer letzten Empfehlung am 11.8. ist der Kurs der DAX-Aktie um weitere 16% auf 41,35 Euro gestiegen. In den letzten zwölf Monaten hat das Papier sogar um 58% zugelegt. Der größte deutsche Halbleiterhersteller profitiert von der Digitalisierung nahezu sämtlicher Lebensbereiche: Industrie, Verkehr, Kommunikation, E-Commerce, überall wächst der Einsatz von Microchips exponentiell. Der digitale Schub durch die Corona-Krise führt zu einer Nachfrage, die das Angebot weit übersteigt. Die Folge sind Knappheit und ein rasanter Preisanstieg bei den Chips. Kein Wunder, daß Infineon für das abgelaufene Geschäftsjahr (per 30.9.) ein Rekordjahr vorlegte. Die gestörten Lieferketten spielen den Münchenern in die Karte. Kunden beispielsweise aus der Autoindustrie sind bereit, „Apothekenpreise“ zu zahlen. Im abgelaufenen Turnus steigerten die Münchener den Umsatz um 29% auf 11,1 Milliarden Euro. Der Gewinn kletterte überproportional um 77% auf 2,1 Milliarden. Die Gewinnmarge beläuft sich auf 18,7%, im Jahr davor waren es erst 13,7%. Im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 soll die operative Marge etwa 21% erreichen, das wäre neuer Rekord! Der Umsatz ist in einer Bandbreite zwischen 12,2 und 13,3 Milliarden geplant. Vorstandschef Reinhard Ploss prognostiziert, daß die Chipknappheit noch bis weit in das Jahr 2022 anhalten wird. Damit man kein Geschäft verpaßt, plant der Vorstand, die Investitionen in Fertigungskapazitäten um 900 Millionen auf 2,4 Milliarden Euro hochzuschrauben. Die Nachfrage dürfte noch längere Zeit hoch bleiben. Schließlich will Infineon Halbleiter für eine vernetzte und energieeffiziente Welt liefern. Einen Nachfrageschub erhoffen sich die Münchener auch durch die Elektromobilität und das autonome Fahren. Im April übernahm Infineon den amerikanischen Wettbewerber Cypress. Mit 9 Milliarden Euro der größte Zukauf der Firmengeschichte. Ein wichtiger Meilenstein! Aktueller Börsenwert 54 Milliarden. Das KGV (2021/22) schätzungsweise 35. Vertretbar. Fazit: Das Unternehmen bedient gleich mehrere Megatrends wie Digitalisierung oder Energieffizienz. Das Wachstumspotential ist groß. Allerdings dürfen Sie auch nicht vergessen, daß das Halbleitergeschäft zyklisch ist. Die Wachstumsphase dürfte aber noch längere Zeit anhalten. Kaufen!