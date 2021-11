Kupferexplorer Element 29 Resources Inc. (TSXV: ECU; FRA: 2IK) hat mit zwei weiteren erfolgreichen Bohrlöchern das Potenzial seines Kupferprojekts Elida in Zentralperu eindrucksvoll untermauert. Die Bohrungen ELID021 und ELID022 lieferten 418 Meter mit 0,51 % Cu-Äquivalent bzw. 388 Meter mit 0,45 % Cu-Äquivalent. Diese Ergebnisse knüpfen nahtlos an die positiven Resultate der beiden jüngst veröffentlichten Bohrlöcher ELID19 und ELID020 an. Insgesamt sind damit jetzt vier von insgesamt sieben Bohrungen des auf 4.500 Metern veröffentlicht. Drei weitere Bohrergebnisse stehen noch aus. (siehe Abbildung 1).

Richard Osmond, Chairman und Interim-CEO, sagte: „Nach den Ergebnissen der ersten beiden Bohrlöcher bei Elida sind wir mit den Ergebnissen der Bohrlöcher ELID021 und ELID022 sehr zufrieden. Diese Löcher weisen lange, kontinuierliche mineralisierte Abschnitte mit attraktiven Kupfer- und Molybdängehalten auf. ELID021 verfolgte die Mineralisierung bis in eine Tiefe von über 700 m unter der Oberfläche und die Bohrungen testeten die seitliche Kontinuität über eine Streichenlänge von 300 m auf der Ostseite von Ziel 1. Es ist sehr ermutigend zu sehen, dass die Bohrungen die Geometrie der mineralisierten Zone bestätigen, die zuvor aus spärlichen historischen Bohrungen abgeleitet wurde. Die mineralisierte Zone ist in der Tiefe unterhalb dieser jüngsten Bohrungen weiterhin offen und untermauert unsere Überzeugung, dass Elida das Potenzial für ein großes Kupferprojekt hat.“

Das laufende, 4.500 m lange Diamantbohrprogramm auf dem Projekt verfolgt eine Reihe von Zielen: Erstens soll die vertikalen Kontinuität und Zonierung der Mineralisierung getestet werden; zweitens sollen die interpretierten Mineralisierungsgrenzen erkannt werden und drittens soll der Bohrlochabstand so verringert werden, dass die Schätzung einer potenziellen Mineralressource möglich wird.

Zwei Bohrgeräte verbleiben auf dem Projekt und führen die letzten beiden Bohrungen der Bohrkampagne 2021 durch (Abbildung 1). Angesichts der ermutigenden Ergebnisse von ELID019 und ELID020 (siehe Pressemitteilung vom 18. Oktober 2021) hat das Unternehmen beschlossen, das Bohrloch ELID025 in das Programm aufzunehmen, um die tiefere Ausdehnung der Mineralisierung zu erproben. Unter Verwendung der geologischen Informationen aus ELID019 wurde Bohrloch ELID025 steil nach Norden geneigt, um zu vermeiden, dass die QMP-Intrusion in der Tiefe durchschnitten wird, wie es in ELID019 der Fall war. Mit dem zusätzlichen Bohrloch wird der Abschluss des Programms auf Mitte Dezember 2021 verlängert.

Fazit: Mit jeder weiteren Bohrung auf Elida arbeitet sich Element 29 systematisch an eine erste Ressourcenschätzung heran, die die strengen Anforderungen des National Instruments 43-101 erfüllt. Die Veröffentlichung dieser Ressource dürfte den Status des Unternehmens vor allem in den Augen von institutionellen Investoren grundlegend verändern. Sie brauchen eine verlässliche Ressource, weil dies erstens die Ungewissheit verringert, zweitens für Vergleichbarkeit sorgt und drittens die Grundvoraussetzung für die wirtschaftliche Weiterentwicklung darstellt. Investoren sind in der Regel bereit, für diese Sicherheit eine Prämie zu bezahlen. Element 29 wird daher mit 43-101 Ressource sehr wahrscheinlich wertvoller sein als ohne Ressource. Das Unternehmen mit heute gerade einmal 43 Mio. CAD Börsenwert könnte neu bewertet werden. Bei all dem sollte man nicht vergessen, dass es auf Elida vier weitere aussichtreiche Porphyr-Ziele gibt. Das Potenzial für künftiges Ressourcenwachstum könnte beträchtlich sein.



Abbildung 2: Vier weitere aussichtsreiche Ziele auf dem Elida Projekt warten noch darauf getestet zu werden.

