Das Unternehmen aus dem bayerischen Gliching konnte bei seinem US-IPO am vergangenen Freitag knapp 76 Millionen US-Dollar einsammeln. Wie das Unternehmen mittteilte, beteiligten sich auch Peter Thiel, Mitgründer von Palantir und Paypal, Wall Street Starinvestorin Cathie Wood und der deutsche Investor Christian Angermayer.

Die Erlöse aus dem Listing von vier Millionen American Depository Shares (ADS) will Mynaric (Tickersymbol MYNA) in neue Produktionskapazitäten investieren. In Deutschland wird der Laser-Spezialist bereits seit 2017 an der Börse gehandelt.