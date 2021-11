Der Impfstoff von Pfizer/BioNTech wird nun auch in Israel bei Kindern verwendet werden. Außerdem erklären wir Ihnen, wie sie anhand von Discount-Zertifikaten an Kursbewegungen partizipieren können!



Der Impfstoff Comirnaty von Pfizer/BioNTech wurde nun auch in Israel für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zugelassen. Damit folgt Israel den USA, welche im Oktober eine Notfallzulassung für den BioNTech-Impfstoff für Kinder beschlossen hatte. Anleger reagierten positiv auf die Nachricht, und haben nach einem turbulenten vorherigen Monat der Aktie einen Schub gegeben. Zur Erinnerung: Anfang November fiel die Aktie um mehr als 20%.

br> Wohin geht also in Zukunft die Reise der Aktie? Lässt die Wirkung nach, oder gibt es einen Kurs-Booster?

Um in solchen unsicheren Situationen nicht am Seitenrand zuschauen zu müssen eignen sich vor allem Discount-Zertifikate um trotzdem an Kursänderungen der BioNTech-Aktie partizipieren zu können.



Denn bei einem Discount-Zertifikat bezahlen Anleger durch einen Preisabschlag einen günstigeren Preis, um an der Kursbewegung des zugrundeliegenden Basiswerts zu partizipieren. Allerdings geben sie durch einen günstigeren Einstiegskurs im Vergleich zu einem Direktinvestment die Möglichkeit auf, an Kursbewegungen oberhalb des sogenannten Caps teilzuhaben. Sollte sich am Bewertungstag der Kurs des Basiswerts dann auf oder oberhalb des Caps befinden, wird die maximal mögliche Rendite des Zertifikats erzielt und der Höchstbetrag wird gezahlt. Sollte hingegen am Ende der Laufzeit der Kurs des Basiswerts unterhalb des Caps notieren, erhalten Anleger eine durch das Bezugsverhältnis ausgedrückte Anzahl an Aktien des Basiswerts geliefert.



Insbesondere bei fallenden oder seitwärtsbewegenden Kursen des Basiswerts kommt der Discount zum Tragen. Denn erst Kursrückgänge des Basiswerts bis unter den persönlichen Einstiegskurs verursachen einen Kapitalverlust für den Anleger.



Erwarten Sie als Anleger beispielsweise einen mäßigen Kursanstieg der BioNTech-Aktie, aber wollen sich trotzdem absichern, bietet sich das folgende Discount-Zertifikat mit der WKN TT94HF an. Der indikative Briefkurs des Produkts notiert bei 144,29 EUR bei einem Kurs der BioNTech-Aktie von rund 243,21 USD und einem Wechselkurs von 1,1443 EUR/USD. Das Cap liegt bei 200,00 USD, während der Discount zu diesem Zeitpunkt 32,05 Prozent beträgt. Bis zum Laufzeitende am 16.12.2022 könnte ein Anleger eine maximale absolute Rendite von 21,13 Prozent erzielen, dies entspricht rund 19,14 Prozent p.a.



Blickt man auf das Laufzeitende erhält der Anleger den Höchstbetrag, sofern der Kurs der BioNTech-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps in Höhe von 200 USD notiert. Wichtig ist hier auch der am Bewertungstag verwendete Wechselkurs! Bei dem aktuellen Wechselkurs von 1,1443 EUR/USD bekommen Anleger also einen Höchstbetrag von 174,78 EUR ausgezahlt.



In diesem Fall erzielt der Anleger die maximale absolute Rendite von 21,13 Prozent. Der Kurs der Aktie könnte also ausgehend vom aktuellen Kursniveau von 243,21 USD um maximal 32,11 Prozent fallen, bis der Anleger einen Kapitalverlust erleidet. Sollte am Bewertungstag, den 16.12.2022, der Kurs der BioNTech-Aktie unterhalb von 200 USD liegen, würde ein Anleger bei einem Bezugsverhältnis von eins, eine BioNTech-Aktie geliefert bekommen. Der Puffer zum Cap p.a. liegt bei 16,03%.



Wer für mehr Rendite ein kleineres Verlustpuffer und Puffer zum Cap annehmen mag, kann sich das Discount-Zertifikat mit der WKN TT94HJ näher anschauen. Das Produkt weist auf Basis des aktuellen Kursniveaus der BioNTech-Aktie von rund 243,21 USD einen indikativen Briefkurs von 156,72 EUR aus. Das Cap liegt bei 230,00 USD, während der Discount zu diesem Zeitpunkt 26,08 Prozent beträgt. Bis zum Laufzeitende am 16.12.2022 könnte ein Anleger eine maximale absolute Rendite von 27,75 Prozent erzielen. P.a. liegt die Rendite bei 25,32 Prozent.



Blickt man auf das Laufzeitende erhält der Anleger den Höchstbetrag, sofern der Kurs der BioNTech-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps in Höhe von 230,00 USD notiert. Der Höchstbetrag wäre, bei gleichbleibendem Wechselkurs von 1,1443 EUR/USD bei 201,00 EUR.



Somit erzielt der Anleger die maximale absolute Rendite von 27,75 Prozent. Der Kurs der Aktie könnte also ausgehend vom aktuellen Kursniveau von 243,21 USD um maximal 26,17 Prozent fallen, bis der Anleger einen Kapitalverlust erleidet. Sollte am Bewertungstag, den 16.12.2022, der Kurs der BioNTech-Aktie unterhalb von 230,00 USD liegen, würde ein Anleger bei einem Bezugsverhältnis von eins, eine BioNTech-Aktie geliefert bekommen. Der Puffer zum Cap p.a. liegt hier bei 4,47%.



Eine tiefergehende Erklärung zu Discount-Zertifikaten finden Sie in unserem Akademie-Artikel.

