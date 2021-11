In den Jahren zwischen 2015 und 2018 versuchte sich Freenet über den Horizontalwiderstand von 33,10 Euro hinwegzusetzen, musste sich jedoch im Endeffekt geschlagen geben und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Dieser brachte bis Mitte letzten Jahres nicht zuletzt wegen dem Crash ausgelöst durch die Corona-Pandemie Tiefstände von 13,58 Euro hervor. Seitdem allerdings hat sich das Chartbild sichtlich verbessert, Freenet konnte infolgedessen in den letzten Wochen über den markanten Horizontalwiderstand von 22,15 Euro springen. Damit wird eine Fortsetzung der laufenden Aufwärtsbewegung begünstigt und könnte für neuerliche Long-Investments herhalten.

Wochenschlusskurs geschafft

Der erfolgreiche Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis über den Widerstand von 22,15 Euro könnte der Freenet-Aktie nun weiteres Kurspotenzial zunächst in den Bereich von 25,33 Euro verschafft haben, weitere Ziel auf der Oberseite lassen sich auf mittelfristiger Ebene bei 27,10 Euro ableiten. Sollte der bullische Vorstoß unverhofft wieder abverkauft werden und Freenet unter ein Niveau von 20,00 Euro zurückfallen, müsste dies mit einem Fehlsignal gleichgesetzt werden. Abschläge auf 17,60 Euro blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.