Fazit

Diese kurze technische Besprechung sollte vielmehr als Updates interpretiert werden, weitere Gewinne sind an 400,00 US-Dollar und darüber an 429,00 US-Dollar bei Snowflake noch vorstellbar. Von da an steigen jedoch die Rückfallrisiken merklich an und könnten das Papier in eine scharfe Korrektur führen. Noch können die Long-Positionen weiter laufen gelassen werden, selbst auf Tagesbasis ergeben sich noch keine schlüssigen Umkehrsignale. Eine gute Vorbereitung sollte jedoch nicht ausbleiben, angesichts der massiv gestiegenen Notierung bei diesem Basiswert.