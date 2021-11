Der Wochenstart im DAX ist geglückt. Wir sahen am Mark erneut ein Allzeithoch. Honoriert wurde der Ausblick von RWE und Airbus.

Wochenstart mit Rekordlaune

Nach dem neuen Rekord zum Wochenausklang machte der DAX fast nahtlos an dieser Stelle weiter. In der Vorbörse konnte das Niveau vom Freitag etabliert und eine mögliche Schwäche abgewendet werden.

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf diese Notierungen der Vorbörse und das Gesamtbild des Index im Tageschart.

Es zeigte sich in der Vorbörse ein Abstand von nur 25 Punkten zu einem neuen Rekordlevel. Neue Rekorde sahen wir in der Vorwoche mehrfach, doch eher mit geringer Vola. Genau dies ist das erste Thema der Woche.

Spannend bleibt das Geschehen rund um die Kryptowährung Bitcoin. In Argentinien gilt die bekannte Kryptowährung als Inflationsschutz. Darauf gehen wir nun näher ein und zeigen das Chartbild auf, was ebenfalls nah an den Rekordlevels notiert.

Heute hatten wir vorbörslich bereits Quartalszahlen vom Windkraftanlagenbauer Nordex. Diese bestätigten die Prognose, im aktuellen Quartal keinen Gewinn erzielt zu haben. Wie skizziert sich das Gesamtbild bei der Aktie

Weiterhin wichtig war heute der Blick auf Wirecard, vor allem für alle Aktionäre, die noch an den Papieren festhalten. Denn der Handel im regulierten Markt schliesst mit dem heutigen Abend. Entsprechend schwach war die Aktie schon am Freitag und hatte sich fast halbiert, heute geht der "Ausverkauf" erst einmal weiter, wie die Vorbörse zeigt. 5 Cent gibt es noch für eine Aktie.

Nach einer recht volatilen Eröffnung rund um den Freitagsschluss etabliert sich der Markt schliesslich oberhalb der 16.100 mit weiter geringer Schwankungsbreite. Darüber sprachen wir mit unserem Händler Daniel an dieser Stelle:

Unser Händler Daniel spricht von einer "Stärke im Markt trotz Coronazahlen". Entsprechende News aus dem Aktienbereich stützen, wie beispielsweise der Auftragseingang bei Airbus. Nach einer Flugshow am Wochenende wurde ein Milliardenauftrag vermeldet. Auch die Worte des CEO für die gesamte Branche bis 2040 stimmen optimistisch.

SAF Holland konnte ebenfalls punkten und die Margen aufrecht halten. Damit sind die Quartalszahlen sehr positiv aufgenommen worden, auf die wir im Interview eingehen.

Negativ war hingegen die Meldung zu Philips und den Beatmungsgeräten, die weiter getestet werden müssen. Hier droht weiteres Ungemach von der FDA. Wie wirkt sich dies auf den Aktienkurs aus?

Zwar lasteten die Coronazahlen erst einmal auf der Stimmung, doch sicherte heute die EZB über ihre Bankchefin Christine Lagarde erneut zu, auch im Jahr 2022 nur sehr unwahrscheinlich eine Zinserhöhung anzustreben. Über das Jahr 2023 wurde nicht gesprochen, doch damit ist erstmal die Liquidität weiterhin gesichert.

Damit hielt sich der DAX ab dem Vormittag stabil über der 16.100 und unterbot diese Marke auch nicht mehr, als der Dow Jones am Nachmittag leicht ins Minus lief. Zum Handelsausklang gab es einen weiteren Schwung und damit ein neues Rekordlevel im DAX zu verzeichnen. Der Schlusskurs lag genau auf dem neuen Rekordlevel, sodass der Aufwärtstrend im DAX eine Fortsetzung fand.

Dabei zog die Volatilität minimal an und betrug heute zwischen dem Tief und dem Hoch 77 Punkte. Folgende Tagesparameter wurden hinterlassen:

Eröffnung 16.109,41 Tageshoch 16.149,87 Tagestief 16.072,29 Vortageskurs 16.094,07 Schlusskurs 16.148,64

Den dynamischen Rekord sieht man im Tagesverlauf deutlich, ebenso wie den Versuch am Abend vor dem Handelsende, dieses Level noch einmal zu brechen:

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Nach einer sehr guten Ertragslage wurde der Energiekonzern RWE optimistischer für das nächste Jahr 2022. Denn das bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll konzernweit auf 3,3 bis 3,6 Milliarden Euro steigen. Genau diese Informationen gab es heute auf dem Kapitalmarkttag. Das bereinigten Nettoergebnis wird nun auf 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro geschätzt. Das honorierten die Anleger heute und sorgten für einen Anstieg um 3 Prozent auf nun wieder über 33 Euro. In diesem Bereich liegt auch das Halbjahreshoch der Aktienentwicklung.

Gewinner war jedoch heute Zalando, die sogar um 4 Prozent ansteigen konnte. Damit liegt die Aktie des Unternehmens 23,07 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, das bei 104,80 Euro festgestellt wurde und entfernt sich sehr dynamisch von ihrem kürzlich eingestellten 52-Wochen-Tief bei 73,60 Euro.

Als "Nachwirkung" der Vorwoche auf die positiven Analystenkommentare zu Delivery Hero stieg dieser Wert heute weiter an und im Sog auch die HelloFresh.

Verlierer waren heute Bayer und die Deutsche Telekom ohne weitere Meldungen.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

DAX-Tageschart baut das hohe Niveau aus

Auch heute konnte der DAX mit neuen Allzeithochs das Niveau ausbauen und damit den Abstand vom Tief aus Oktober auf mehr als 1.300 Punkte ausbauen. Schwäche ist noch nicht zu erkennen, obwohl einige Indikatoren im Umfeld bereits überhitzt sind und zur Vorsicht mahnen.

So skizziert sich der Tageschart im DAX weiterhin aufwärtsgerichtet:

Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch am Montag wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen zum Mittag mit Daniel Saurenz auf diesem Kanal über das Marktgeschehen.

