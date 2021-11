Noch Anfang 2020 markierte die GlaxoSmithKline-Aktie bei 48,25 US-Dollar ihr vorläufiges Rallyehoch, bevor es Corona bedingt in einen tiefen Kurssturz auf 31,43 US-Dollar abwärts ging. Nach einer äußerst volatilen Stabilisierungsphase in den letzten Monaten gelang schließlich ein Anstieg zurück in den Widerstandsbereich aus Anfang/Mitte 2020 um 43,20 US-Dollar. Dort angelangt schwankt die Aktie aktuell grob seitwärts und konsolidiert den vorherigen Anstieg zunächst aus. Sollte sich hierbei jedoch ein Topping-Muster durchsetzen, könnte dies in eine astreine Konsolidierung münden. Genauso ist aber auch ein Ausbruch darüber denkbar und würde infolgedessen weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Eindeutige Signale abwarten!

Ein Kurssprung über das Widerstandsniveau von 43,20 US-Dollar könnte der GlaxoSmithKline-Aktie weiteres Potenzial an rund 46,00 US-Dollar freisetzen, darüber sogar an die Verlaufshochs aus Anfang 2020 bei 48,25 US-Dollar. Für dieses Szenario würde sich ein entsprechendes Long-Szenario auf kurz- bis mittelfristiger Ebene anbieten. Ein Abpraller und anschließender Rückfall unter die Marke von mindestens 40,50 US-Dollar und somit den EMA 50 könnte zu einer ausgeprägten Korrektur zurück auf knapp unter 38,00 US-Dollar führen.