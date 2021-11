Aktien von Nintendo liegen derzeit auf einer Horizontalunterstützung aus den Jahren zwischen 2018 und 2020 um 378,00 Euro auf und versuchen sich an dieser Stelle an einer Trendwende. Unglücklicherweise lässt sich innerhalb der letzten Korrektur eine fünfwellige Kursbewegung feststellen, die an dieser Stelle als Impuls gewertet werden muss. Nichtsdestotrotz folgen auf derartige Kursmuster häufig Erholungen, diese fallen dann in der Regel dreiwellig aus und kann über entsprechende Long-Positionen gehandelt werden.

Bulle vs. Bär

Klare Handelsansätze in der Nintendo-Aktie auf der Long-Seite ergeben sich erst oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 400,00 Euro, nur in diesem Szenario könnte besagte 1-2-3-Erholung in den Bereich von 460,00 Euro eingeleitet werden und würde sich für ein entsprechendes Investment anbieten. Sollte allerdings die Horizontalunterstützung der letzten Jahre um 378,00 Euro nachhaltig gebrochen werden, würde dies mit einem klaren Verkaufssignal einhergehen und dürfte Abschläge auf 335,95 Euro bereithalten. Entsprechend könnte dann hierauf ein Short-Investment abgeschlossen werden.