Nach erfolgreicher Auflösung einer großen SKS-Trendwendeformation durch den Bruch der Nackenlinie um 1,1650 US-Dollar Anfang Oktober wurde ein reguläres Verkaufssignal bei dem Währungspaar aktiviert und brachte Abschläge nahe an die Unterstützung von 1,1361 US-Dollar hervor. An dieser Stelle könnte es zu einer temporären Aufwärtsbewegung kommen, übergeordnetes Ziel stellt aber weiterhin das Niveau um 1,13 US-Dollar für das Paar dar. Zweifelsfrei sollten investierte Anleger nun ihre Stopps merklich nachziehen, sogar Gewinnmitnahmen kämen in Betracht.

Unterstützung naht

Kurzfristig könnte es in dieser Woche noch auf 1,1361 US-Dollar abwärts gehen, ein weiteres Ziel darunter liegt bei 1,13 US-Dollar für das Währungspaar EUR/USD. Natürlich kann auf die finale Abwärtsbewegung noch ein entsprechendes Short-Investment eingegangen werden, allerdings steigt das Risiko einer baldigen Gegenreaktion mit weiteren Abschlägen zunehmend an! Eine rasche Rückkehr in bullisches Fahrwasser wird dem Paar dagegen nicht mehr zugetraut, vollständigkeitshalber dürfte dies aber erst oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 1,1704 US-Dollar gelingen.