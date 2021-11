Vom Daimler-Abgasskandal betroffene Mercedes-Besitzer, die ein GLC- oder GLK-Fahrzeugmodell mit dem Motor OM 651 fahren, können sich seit Anfang November einer Musterfeststellungsklage gegen Daimler anschließen. Verbraucherschützer gehen davon aus, dass Daimler die Abgaswerte bestimmter Dieselmodelle bewusst manipuliert hat und wollen mit einer Musterfeststellungsklage vor dem Oberlandesgericht Stuttgart Entschädigungen für betroffene Mercedes-Kunden erreichen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ist überzeugt, dass Daimler in hunderttausenden Mercedes-Diesel-Fahrzeugen unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut hat. Rund 254.000 Daimler-Fahrzeuge wurden deshalb bereits zum Softwareupdate zurückgerufen. Mit Abgasmanipulationen sorgen Autohersteller dafür, dass die Fahrzeuge die zulässigen Grenzwerte im Typengenehmigungsverfahren einhalten. Im Straßenverkehr überschreiten die Dieselfahrzeuge die zulässigen Grenzwerte jedoch deutlich. Wer das behördlich angeordnete Softwareupdate nicht durchführen lässt, riskiert eine Stilllegung des Fahrzeugs.

Musterklage gegen Daimler: Anmeldung ist bereits möglich

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat im Juli eine Musterfeststellungsklage vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart gegen Daimler eingereicht. Damit wollen die Verbraucherschützer Schadensersatz für vom Dieselskandal betroffene Mercedes-Kunden durchsetzen. Das OLG Stuttgart soll feststellen, ob in bestimmten Fahrzeugmodellen unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut wurden und ob die Manipulationen vorsätzlich geschahen und somit sittenwidrig sind.

Das Bundesamt für Justiz hat die Klage am 3. November 2021 veröffentlicht und betroffenen Daimler-Kunden auf seiner Internetseite ein Anmeldeformular zur Verfügung gestellt. Das Bundesamt teilt mit: „Verbraucherinnen und Verbraucher können jetzt ihre Ansprüche oder Rechtsverhältnisse zu dieser Klage zur Eintragung in das Register anmelden.“ Eine Anmeldung von Ansprüchen zur Musterfeststellungsklage sei bis zum Ablauf des Tages vor Beginn des ersten Termins beim Oberlandesgericht Stuttgart möglich. Der Termin werde rechtzeitig auf der Internetseite des Bundesamts bekanntgegeben, so das Bundesamt.

Musterverfahren könnte für Daimler teuer werden

„Wir halten die in Dieselklagen gegen uns geltend gemachten Ansprüche für unbegründet und werden uns auch weiterhin dagegen zur Wehr setzen“, stellt ein Daimler-Sprecher fest. Durch eine Musterfeststellungsklage könnten wichtige Rechtsfragen effizienter geklärt werden, was der Konzern grundsätzlich begrüße. Inwieweit dies in diesem Fall möglich sein werde, bleibe abzuwarten, so der Sprecher weiter.

Im Musterprozess gegen VW wurde gerichtlich festgestellt, dass der Autokonzern seine Kunden vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt hat. Die teilnehmenden Besitzer von manipulierten Fahrzeugen mit EA189-Dieselmotoren hatten im Rahmen eines Vergleichs ein Entschädigungsangebot akzeptiert. Bei VW lag der Streitwert pro Fahrzeug im Schnitt bei 25.000 Euro. Für Daimler dürfte ein Vergleich noch deutlich teurer werden: Es geht pro Betrugsdiesel um durchschnittlich um 40.000 Euro.

Daimler-Dieselskandal: Jetzt Schadensersatz fordern!

Das Daimler-Musterverfahren betrifft rund 50.000 Mercedes GLC- und GLK-Fahrzeugmodelle mit dem Motor OM 651. Wer wegen unklarer Erfolgsaussichten keine Individualklage einreichen möchte, kann von der Teilnahme an der Musterfeststellungsklage profitieren. Für viele geschädigte Mercedes-Besitzer ist allerdings eine Einzelklage lohnender, weil die Entschädigungssumme oft deutlich höher ausfällt. Daher sollten sich Betroffene zunächst von einem Rechtsanwalt beraten lassen, welche Option in ihrem Fall die beste ist.

In jedem Fall sollten Geschädigte im Daimler-Dieselskandal schnell aktiv werden, denn viele haben ihren Rückruf bereits 2018 erhalten. Die Ansprüche könnten daher bereits Ende 2021 verjähren. Die Anmeldung zur Klage kann die Verjährung verhindern. Betroffene Mercedes-Besitzer können sich hier schnell und einfach der Musterfeststellungsklage anschließen.

