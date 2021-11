Achtung, Vola!

Warum das so ist, zeigt der Blick auf das Verfallstagsdiagramm:

es ist wieder einmal soweit – der nächste Verfallstag steht vor der Tür. Am Freitag dieser Woche werden die Aktien- und Indexoptionen für den (kleinen) November-Verfall abgerechnet. Und die aktuelle Positionierung für den DAX erklärt uns zweierlei: erstens, warum der DAX zuletzt nicht vorankam und zweitens, dass es bis Freitag sehr hektisch werden kann.

Auffällig sind natürlich die großen Call-Positionen (blaue Balken) im Bereich der 16.000-Punkte-Marke. Und genau die hat der DAX erst vor kurzem überwunden!

Für die Stillhalter dieser Calls geht es also in dieser Woche um die Wurst: Bleiben diese Positionen im Geld oder schaffen es die Stillhalter noch, den DAX wieder nach unten zu drücken und damit die Positionen zu retten?

Darum ist der DAX trotz neuer Hochs nur getrippelt

Sven Weisenhaus hatte in der Vorwoche die Trippelschritte des DAX auf seinem Weg nach oben beklagt. Das Verfallstagsdiagramm macht klar, warum es höchstwahrscheinlich dazu kam: Die Stillhalter haben versucht den DAX zu bremsen, um ihre Calls zu retten.

So ganz hat das nicht geklappt, denn der DAX steuerte in den vergangenen Tagen immer wieder die 16.100-Punkte-Marke an und damit die obere Grenze dieser neuralgischen Zone, die bis Freitag zwischen 15.950 und 16.100 Punkten verläuft. Aber immerhin konnte der DAX die 16.100er Marke auch noch nicht nachhaltig überwinden.

Die verhaltenen Kursbewegungen des DAX nach seinem jüngsten Ausbruch auf ein neues Hoch deuten aus meiner Sicht darauf hin, dass noch keine größeren Absicherungen der Calls in dieser Zone erfolgten. Sonst hätte der DAX dynamischere Bewegungen zeigen müssen. Das war aber nur vereinzelt intraday der Fall, so dass wir damit rechnen müssen, dass erst ein weiterer (dynamischer) Anstieg des DAX zu verstärkten Absicherungen führt.

Warum die Gefahr von Volatilitätsimpulsen diesmal besonders groß ist

Wenn Sie unsere Verfallstagsanalysen regelmäßig lesen, dann wissen Sie, was das bedeuten würde: Der DAX könnte dann einen dynamischen Aufwärtsschub erhalten, denn Positionsabsicherungen verstärken stets die Bewegung, die sie ausgelöst hat – in diesem Fall also die Aufwärtsbewegung.