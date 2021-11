Autoliv Rises 3% as New Targets a Sign of Confidence, Analysts Say (PLX AI) – Autoliv shares rose 3% after issuing new medium-term targets that signaled confidence, analysts said.Autoliv targets organic sales growth of 4-6% over time, and says shareholder returns could be well over $2 billion over the next 3 … (PLX AI) – Autoliv shares rose 3% after issuing new medium-term targets that signaled confidence, analysts said.

Autoliv targets organic sales growth of 4-6% over time, and says shareholder returns could be well over $2 billion over the next 3 years

The planned buybacks are above our estimate, SEB said

A lot can happen between now and 2025 in the auto industry, but a more ambitious long-term growth plan is a positive, SEB said Autoliv Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Autoliv Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 16.11.2021, 09:11 | | 0 | 0 16.11.2021, 09:11 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer