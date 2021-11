Trotz immer weiter steigendem Dollar (Euro-Dollar unter 1,14) bleibt Gold stark - charttechnisch steht das gelbe Edelmetall nun vor einer wegweisenden Entscheidung! Dazu auch weiter steigende US-Renditen - auch hier steht eine Entscheidung an mit einem möglichen Ausbruch nach oben. Kryptowährungen aber werden abverkauft - ist das ein Vorbote für einen risk-off-Modus der Aktienmärkte? Das Verhältnis von Gold zu Bitcoin war in der Vergangenheit jedenfalls ein guter Indikator dafür. Während bei Gold, Dollar, US-Renditen wichtige Richtungsentscheidungen anstehen, blieben die Aktienmärkte gestern wenig bewegt - aber in Richtung kleiner Verfall am Freitag dürfte Volatilität aufkommen. Heute im Fokus die US-Einzelhandelsumsätze..

Hinweis aus Video: "Christine Lagarde: Inflation ist höher und dauert länger als erwartet"

Das Video "Gold, Krypto, Dollar - hinter den Kulissen!" sehen Sie hier..