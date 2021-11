Roblon Sees FY Revenue DKK 250 Million, in Middle of Guidance Range (PLX AI) – Roblon FY revenue DKK 250 million vs. guidance DKK 240-260 million previously.Operating loss before depreciation, amortisation and impairment (EBITDA) of around DKKm 13 against the previously guided loss of DKKm 16 (a profit of DKKm 9.2 … (PLX AI) – Roblon FY revenue DKK 250 million vs. guidance DKK 240-260 million previously.

Operating loss before depreciation, amortisation and impairment (EBITDA) of around DKKm 13 against the previously guided loss of DKKm 16 (a profit of DKKm 9.2 ex. Senvion)

Operating loss (EBIT) of around DKKm 33 against the previously guided loss of DKKm 36 (a loss of DKKm 8.7 ex. Senvion)

Loss before tax of around DKKm 29 against the previously guided DKKm 33 (a loss of DKKm 8.4 ex. Senvion)

Doesn't yet give guidance for next year Roblon Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Roblon Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 16.11.2021, 10:45 | | 16 0 | 0 16.11.2021, 10:45 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer