Inflation – Mathematischer Basiseffekt als Sündenbock?

Rückenwind bekommt die Story natürlich durch die jüngst vermeldeten Inflationszahlen. So taxiert das deutsche Statistikamt die Inflationsrate für den Monat Oktober auf 4,5 Prozent, während in den USA die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 6,2 Prozent beträgt.

Sicher, der Basiseffekt hat gewiss einen Einfluss und es wird sich zeigen, wie die Inflationsdaten in den kommenden Monaten ausfallen werden. Nichtsdestotrotz kommt man nicht umhin, zu bemerken, dass es in Teilbereichen der Wirtschaft - Basiseffekt hin oder her - auch so bereits zu teils massiven Preissteigerungen gekommen ist. Die betrifft auch diverse Rohstoffe wie Kupfer, Aluminium und Holz.

Die Preissteigerungen waren teils ganz massiv. Gerade Kupfer und Holz erfuhren deutliche Anstiege, ebenso Eisenerz, das sich in den vergangenen beiden Jahren nahezu verdoppelt und inzwischen wieder das Niveau von 2011 erreicht hat.

Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis sich die gestiegenen Rohstoffpreise durch den Wirtschaftskreislauf fressen und in den Portemonnaies der Verbraucher ankommen. Dass sich die erwarteten höheren Inflationsraten bisher noch nicht vollends in den Geldbörsen der Bürger bemerkbar gemacht haben, liegt gewiss auch an den politischen Restriktionen auf der einen Seite und dem durch Unsicherheit begründeten Investitionsstau in der Industrie auf der anderen Seite.

Eine Prise Inflationsschutz für’s Depot

Nun die Hyperinflations-Glocke zu läuten, wäre wohl verfrüht. Allerdings kann es auch nicht schaden, sein Portfolio auf Wetterfestigkeit in Bezug auf steigende Inflationsraten zu checken.

Der Vermögensverwalter Schroders hat in einer interessanten Studie zum Thema verschiedene Sektoren aufgegriffen und sie auf ihr historisches Potenzial zur Inflationsbekämpfung hin getestet. Die Y-Achse gibt dabei die inflationsbereinigte Rendite in Zeiten mit Inflationsraten über drei Prozent an, während die X-Achse angibt, in wie vielen Fällen die entsprechenden Sektoren eine positive Realrendite erzielen konnten.

In der Studie wird festgestellt, dass Aktien in der Vergangenheit einen gewissen Inflationsschutz boten, gerade in Zeiten mit Inflationsraten von unter drei Prozent. Stieg die Quote allerdings über diesen Bereich, konnte man mit Aktien auch nicht immer positive Realrenditen erzielen. Denn mit steigenden Inflationsraten wurden auch stets die Zinsen durch die Zentralbanken erhöht, was die Attraktivität von Aktieninvestments schmälerte und bei Unternehmen für steigende Kreditzinsen und damit niedrigere Gewinne sorgte.