S&P 500 - Schwache Tageskerze In einem Aufwärtstrend kommt es oft zu einer Abwärtskorrektur bis zum 10er-EMA, gefolgt von einem Abprall nach oben und einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. Prallt der S&P 500 aber nur leicht vom 10er-EMA nach oben ab, so wie aktuell, könnte es in …