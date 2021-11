Vor fünf Tagen fragten wir Aktien-Experten, ob der prominente Investor Carl Icahn recht hätte mit seiner provokanten These: "Langfristig werden wir mit Sicherheit gegen die Wand fahren." Icahn sagte zudem: "Ich glaube wirklich, dass es eine Krise geben wird, so wie wir vorgehen, so wie wir Geld drucken, so wie wir in die Inflation gehen."

Carl Icahn nannte keinen Zeitpunkt, wann es soweit wäre, dass die Märkte "vor die Wand fahren" würden. Die meisten der von uns befragten Kapitalmarktexperten gingen davon aus, dass die Zentralbanken mittelfristig die Inflationsgefahr eindämmen könnten. Wenn ihnen das aber nicht gelänge, müssten die Märkte mit erheblichen Rücksetzern rechnen - ausgelöst durch deutliche Zinserhöhungen, so der Konsens der Experten.