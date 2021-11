Goldpreis: Stark gegen den Dollar, Profiteur der Inflation!

Die Inflation stützt den Goldpreis

Doch das ist nicht alles. In den vergangenen Monaten musste Gold oft Federn lassen, sobald die US-Anleiherenditen stiegen. Doch auch dieser Zusamenhang scheint derzeit au´ßer Kraft gesetzt. Ein Grund dürfte die hohe Inflation sein. Für den Oktober wurden in den USA 6,2 Prozent gemeldet. Das macht die steigenden Renditen am Bondmarkt mehr als wett. Hinzu kommt, dass immer mehr Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks die hohen Preissteigerungen nicht mehr als „transitorisch“ wahrnehmen. Das Narrativ von nur zeitweise höheren Preisen verfängt nicht mehr in der Investorengemeinde.

Die Zweitrundeneffekte kommen

Stattdessen richten sich die Blicke auf die möglichen Zweitrundeneffekte. In vielen Ländern wird es satte Lohnerhöhungen geben. In Deutschland werden in einigen Bereich 4 Prozent und mehr gefordert. ZUnd selbst damit dürften die Preissteigerungen nur zum Teil kompensiert werden. Selbst in den USA, wo Arbeitnehmerrechte meist keine Rolle spielen, spüren die Unternehmen den Druck. So gaben laut der jüngsten Umfrage der Bank of America gleich 30 Prozent der US-Mittelständler an, dass sie in den kommenden drei Monaten mit steigenden Gehaltskosten für neue Mitarbeiter rechnen. Es ist der höchste Wert seit Beginn dieser Umfrageerhebung. Diese sogenannten Zweitrundeneffekte bei den Löhnen in Folge gestiegenen Einkaufs- und Rohstoffpreise sind typisch in solchen Phasen und dürften noch eine zeitlang für einen hohen Inflationsdruck sorgen. Und damit steigt auch der Druck auf die Notenbanken, sukzessive aus der Gelddruckpolitik auszusteigen. Allerdings stellt sich mit Blick auf die hohen Schuldenquoten bei Haushalten, Unternehmen und Ländern, ob dies überhaupt möglich ist, ohne die Wirtschaft abstürzen zu lassen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde fiel gestern mit taubenhaften Äußerungen vor einem Ausschuss des EU-Parlaments auf: Sie räumte ein, dass es wohl länger dauern wird, bis die Inflation wieder zurückgeht. Gleichzeitig sieht sie die Gefahr von hohen Zinsen für die Konjunktur in Euroland.