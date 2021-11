Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Meltwater Q3 Revenue, Adj. EBITDA Just Below Estimates (PLX AI) – Meltwater Q3 revenue growth of 15% and accelerates ARR growth to 17%Q3 revenue USD 103 million vs. estimate USD 104 millionQ3 adjusted EBITDA USD 5.8 million vs. estimate USD 6.2 millionQuarter-end cash balance of $52.1m, up $1.4m yoy