Thyssen, Lucid, Tesla – die Hotstocks des Tages

Stück für Stück müht sich der Deutsche Aktienindex weiter nach oben. Die täglich neuen Allzeithochs werden allerdings von abnehmenden Umsätzen begleitet, was das hohe Kursniveau anfällig für schnelle Korrekturen macht. Noch ist aus technischer Sicht aber durch die immer neuen Bestmarken der Aufwärtstrend intakt. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege RoboMarkets, vor. Am Abend blicken wir von Feingold Research mit Jürgen Molnar auf die aktuellen Hot-Stocks. Los geht’s um 18.00 Uhr - Hier geht’s zur Anmeldung des kostenfreien Webinars. Themen sind neben Thyssen auch Tesla und Lucid.

Royal Dutch Shell kehrt der Niederlande den Rücken und verlagert den Konzern vollständig nach Großbritannien. Bislang waren die Anteilsscheine auf beide Länder aufgeteilt. Dies wird nun vereinfacht und soll den Konzern für neue Investoren attraktiv machen. Hauptgrund dürfte allerdings der steuerliche Vorteil sein, denn Shell streitet sich schon seit längerem mit den niederländischen Behörden um die 15-prozentige Quellensteuer. Für Anleger könnte aus diesem Schritt jetzt eine interessante Einstiegsmöglichkeit bei einem dividendenstarken Titel entstehen. Denn es ist zu erwarten, dass der Konzern nach der letztjährigen Kürzung der Dividende diese nun wieder regelmäßig anheben wird.

Eine interessante Nachricht kommt vom angeschlagenen Stahlkonzern Thyssenkrupp, der einen Unternehmensteil an die Börse bringen will und dafür eine Marktkapitalisierung von rund fünf Milliarden Euro anstrebt. Es handelt sich dabei um die Wasserstoff-Sparte Uhde Chlorine Engineers. Das Kuriose daran ist, dass aufgrund der stark gefallen Aktien von Thyssenkrupp die gesamte Marktkapitalisierung des Konzerns momentan auch nur bei rund fünf Milliarden Euro liegt. Dies bedeutet, dass entweder Thyssenkrupp völlig unterbewertet oder der geplante Börsengang massiv überbewertet ist. Es könnte sich hier also lediglich um den Versuch handeln, auf den aktuellen Trend erneuerbarer Energien aufspringen und so Geld in die Kassen des klammen Konzerns spülen zu wollen.