Fazit:

Für einen klaren Richtungswechsel in der Boeing-Aktie bedarf es eines Kurssprungs mindestens über das Widerstandsniveau von 242,00 US-Dollar, Zugewinne an 258,40 US-Dollar und die darüber liegenden Jahreshochs bei 278,57 US-Dollar wären dann vorstellbar. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA4WBE zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf 110 Prozent, Ziel des Scheins läge in diesem Szenario am Ende bei 5,70 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte die Kursmarke von 214,00 US-Dollar gemessen am Basiswert vorläufig noch nicht überschreiten, daraus ergibt sich ein Stopp-Kurs im Zertifikat von 0,05 Euro.