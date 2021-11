Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Jyske Bank Has Extraordinarily High Share Buyback Potential in 2022/23, Handelsbanken Says (PLX AI) – Jyske Bank has an extraordinarily high share buyback potential in 2022 and 2023, analysts at Handelsbanken said, reiterating a buy recommendation on the stock. Price target DKK 355Jyske Bank's credit quality in the lending portfolio will …