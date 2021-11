Warren Buffett ist eine der größten Investmentlegender der Welt. Anleger fiebern den Transaktionen seiner Beteiligungsholding Berkshire Hathaway entgegen und ahmen sie oft nach. Nun haben sie einiges zu tun.

Berkshire Hathaway baut sein Portfolio um, betroffen ist davon vor allem der Pharmasektor. So hat sich die Holding eigenen Angaben zufolge von ihrer Beteiligung am US-Konzern Merck & Co komplett getrennt. Zudem wurden die Anteile an den Unternehmen Abbvier und Bristol-Myers-Squibb reduziert.

Gleichzeitig stieß Berkshire Hathaway den Angaben zufolge kleinere Anteile des Merck-Ablegers Organon sowie des Telekomunternehmens Liberty Global ab. Dafür kaufte die Gesellschaft Anteile des Lizenzgebührenaufkäufers Royalty Pharma und des Bodenbelaghändlers Floor & Decor. Die Investitionssumme lag bei rund 575 Millionen Dollar.

Berkshire-Aktie vor erneutem Test

Die Aktie von Berkshire Hathaway tendiert seit Monaten seitwärts, gerät aktuell aber wieder unter Druck. Auch der MACD (Momentum) dreht abwärts, so dass ein Test der Unterstützung bei rund 270 Dollar möglich erscheint. Der Widerstand auf der Oberseite liegt bei 295 Dollar.