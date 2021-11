Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wartsila Targets 5% Annual Sales Growth (PLX AI) – Wartsila financial targets Net sales: 5% annual organic growth.Wartsila financial targets Profitability: 12% operating marginWartsila financial targets Dividend: at least 50% of earnings