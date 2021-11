Subsea 7 Q3 Earnings Beat Consensus; Sees 2022 EBITDA Flat, Growth in 2023 (PLX AI) – Subsea 7 Q3 adjusted EBITDA USD 185 million vs. estimate USD 174 million.Q3 revenue USD 1,450 million vs. estimate USD 1,393 millionOrder intake of $1.4 billion, equating to a book-to-bill ratio of 1.0, resulting in a backlog of $6.7 … (PLX AI) – Subsea 7 Q3 adjusted EBITDA USD 185 million vs. estimate USD 174 million.

Says expect that revenue and Adjusted EBITDA in 2021 will exceed the prior year levels, and that net operating income will be positive

In 2022, says we expect that Adjusted EBITDA will be broadly in line with 2021 before returning to growth in 2023



17.11.2021, 08:07

