Vienna Airport Sees Return to Profitability This Year (PLX AI) – Vienna Airport 9-month revenue EUR 274.5 million.9-month net income EUR -100 thousand9-month EBITDA EUR 106.6 millionGuidance: passenger volume for the entire Group of 12-13 million travelers (more than ten million at Vienna Airport) …