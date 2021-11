Alles in allem aber beurteilen die Anleger die Corona-Pandemie heute anders als noch im Winter vor einem Jahr, als flächendeckende Lockdowns Wirtschaft und Gesellschaft und damit das halbe Land lahmlegten.

Die aktuellen und noch drohenden Einschränkungen sollten sich nicht spürbar negativ auf die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten auswirken, so ihre Hoffnung. Auch deshalb gelingt es dem Deutschen Aktienindex, beinahe täglich eine neue Bestmarke aufzustellen. Nach robusten Wirtschaftsdaten und starken Quartalszahlen hat sich der DAX in den vergangenen Tagen sogar stärker entwickelt als die Wall Street. Im Moment scheint diese Serie nicht abreißen zu wollen.

Die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreisdaten ist heute wohl das neueste Stück eines Puzzles, das im besten Fall das Bild einer nur vorübergehenden Inflation zeigen wird. Alle davon abweichenden und eine dauerhaftere Teuerung anzeigenden Indikationen könnten die Börsen erneut beunruhigen.

In vier Tagen will US-Präsident Joe Biden über den neuen Vorsitz in der US-Notenbank Fed abstimmen. Die Investoren wird dabei interessieren, ob der oder die Neue oder Alte eher dem Lager der geldpolitischen Tauben oder Falken angehört. Noch geht der Markt davon aus, dass es eine geldpolitische Taube sein wird, die eine lockere Geldpolitik einer allzu konservativen Herangehensweise gegenüber favorisieren wird.

