Grüner Wasserstoff gilt auf dem Weg zur Klimaneutralität als unverzichtbar. Politik und Wirtschaft bemühen sich daher, rasch eine komplette Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufzubauen. Man muss jedoch davon ausgehen, dass Wasserstoff mindestens bis 2030 knapp sein wird. Grüner Wasserstoff wird mit Strom aus erneuerbaren Quellen mittels Elektrolyse hergestellt. Eine große Zukunft wird Wasserstoff bei der Gewinnung von Roheisen zugeschrieben, nachdem der herkömmliche Herstellungsweg mittels Kohle sehr große Mengen CO2 freisetzt. Der Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass ThyssenKrupp die Pläne für einen möglichen Börsengang seines Geschäfts mit Wasserstoff-Elektrolyseuren vorantreibt, beflügelt den Kurs. So stieg gestern im MDax Thyssen-Krupp mit einem Plus von 12,01 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Juni und lag damit an der Index-Spitze.

Zum Chart

Ende 2020 erholte sich der Kurs von ThyssenKrupp deutlich von den durch die Pandemie hervorgerufenen Kurstiefs. Das Papier gewann bis zum partiellen Hoch bei 12,01 Euro hinzu und hielt dieses Niveau von Februar 2021 bis Anfang Mai 2021. Darauf folgte eine Konsolidierung bis zum Wert von 7,55 Euro Mitte Juli und eine Bodenbildung bis zum vorgestrigen Handelstag (15. November). Die Nachricht über die Abspaltung des Wasserstoffspezialisten Uhde Chlorine Engineers im ersten Quartal 2022 sorgte gestern für ein Kursfeuerwerk im Ausmaß von 12,01 Prozent. Dadurch wurde die Unterstützung bei 9,34 Euro reaktiviert. Reißen alle Stricke, so sollte der Kursverlust den Bereich rund um die Marke von 8 Euro nur sehr unwahrscheinlich unterschreiten. Auch der Stahlbereich wirft im Lichte der gesteigerten weltweiten Nachfrage wieder Gewinne ab. Summa summarum hat der Kurs noch Luft bis zur Marke bei 12,01 Euro.