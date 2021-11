Schwacher Euro, starker DAX

Seit einigen Tagen befinden sich die Aktienindizes in den USA in Konsolidierungen, während der DAX ein Rekordhoch nach dem anderen markiert. Nachdem diese DAX-Rekorde in einer engen und moderaten Aufwärtsbewegung erfolgten (siehe grüner Trendkanal im folgenden Chart), hat der deutsche Leitindex gestern das Aufwärtstempo sogar wieder erhöht.

Ein Grund für diese Trendbeschleunigung ist, neben der Verfallstagskonstellation (siehe vorgestrige Börse-Intern), der erfolgreiche Ausbruch über die Rechteckgrenze bei 16.140 Punkten (siehe folgender Chart).

Scheinbar hatten die Bullen vor dieser Hürde zunächst Respekt, sich nun aber auf höheres Terrain vorgewagt. Und durch den damit erhöhten Absicherungsbedarf der Stillhalter hat der DAX mit den weiter steigenden Kursen mehr Fahrt aufgenommen.

Schwacher Euro beflügelt den DAX

Der DAX zeigt damit eine klare Outperformance gegenüber den US-Indizes. Und diese kann auch in der aktuellen Entwicklung des Euros gegenüber dem Dollar begründet sein. Denn die Gemeinschaftswährung verlor zum Dollar stetig an Wert, und dies zuletzt ebenfalls in erhöhtem Tempo.



Aktuell notiert der Euro bei nur noch weniger als 1,135 US-Dollar, nachdem es Anfang Juni noch etwas mehr als 1,22 Dollar waren. Und da deutsche Waren damit außerhalb der Euro-Zone günstiger zu haben sind, hat der zuletzt schneller sinkende Wechselkurs dem DAX jüngst stärkeren Auftrieb verliehen.

Devisenmarkt setzt auf schneller steigende US-Zinsen

Die aktuelle Schwäche des Wechselkurses ist dabei wiederum durch die stark gestiegene Inflation in den USA begründet. Seitdem am Mittwoch vergangener Woche bekannt wurde, dass die Jahresrate der Inflation in den USA auf 6,2 % gestiegen ist (siehe auch „Hohe Inflation und zögerliche Notenbanken - Gold startet durch“), zeigt der Dollar gegenüber dem Euro eine deutliche Stärke, der EUR/USD also eine neue Abwärtswelle, die den Kurs binnen weniger Tage um mehr als 2 Cent gedrückt hat.

Dahinter steckt die Erwartung schneller steigender (Leit-)Zinsen in den USA, was Investitionen in den Dollar-Raum lockt. Und eine höhere Nachfrage nach der US-Währung lässt deren Kurs gegenüber anderen Währungen steigen.

EZB wird der Fed folgen

Allerdings halte ich diese Marktbewegungen für endlich. Denn die US-Notenbank (Fed) mag die ultra-expansive Geldpolitik zwar vor der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückfahren, doch letztlich wird die EZB in einigem Zeitabstand folgen. Schließlich ist die Inflation auch in der Eurozone über das Ziel der Währungshüter hinausgeschossen. Die Zinsdifferenz wird sich also nur im begrenzten Maße ausweiten und letztlich wahrscheinlich wieder einengen.