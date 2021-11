Der stabile Cash-Flow aus der Platosa Silbermine in Mexiko hat es Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, NYSE:EXN und FRA:E4X2) ermöglicht, die Exploration auf Platosa selbst und auf seinem Silver City Projekt in Sachsen hochzufahren. Excellon konnte das fünfte Quartal in Folge mit mehr als 21.000 abgebauten Tonnen abschließen, was zu beträchtlichen Lagerbeständen an Erz und Konzentrat am Quartalsende geführt hat, die Anfang Oktober verarbeitet bzw. geliefert wurden. Die Explorationsausgaben stiegen im 3. Quartal 2021 um 27 % auf 2,5 Mio. gegenüber 2 Mio. CAD, wobei insbesondere die Bohrausgaben auf dem Silver City-Projekt in Sachsen erhöht wurden.

Die soeben veröffentlichten Finanzergebnisse für das am 30. September 2021 zu Ende gegangene dritte Quartal enthalten als finanzielle und betriebliche Höhepunkte (im Vergleich zu Q3 2020) Umsatzerlöse von 9,2 Mio. CAD gegenüber 9,9 Mio. CAD in Q3 2020 sowie einen Bruttogewinn von 1,8 Mio. CAD gegenüber 2,7 Mio. CAD im Vergleichsquartal 2020. Die Gesamt-Cash-Kosten abzüglich der Nebenprodukte pro zahlbarer Silberunze verbesserten sich auf 11,02 CAD gegenüber 12,55 CAD in Q3 2020. Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) pro zahlbarer Silberunze stiegen auf 21,52 CAD gegenüber 19,09 CAD im Vorjahreszeitraum, was teilweise auf die verstärkte Untergrundexploration auf Platosa in Folge der Entdeckung einer neuen, hochgradigen und vertikalen Mineralisierungszone, zurückzuführen ist. Das Entdeckungsbohrloch hatte 2.860 g/t Silberäquivalent (AgEq) auf 7,5 Metern durchteuft. Die Produktionskosten pro Tonne lagen bei 281 CAD pro Tonne gegenüber 227 CAD pro Tonne in Q3 2020. Die Barmittel und marktgängige Wertpapiere verringerten sich von 10,7 Mio. CAD am 30. September 2020 auf 5,0 Mio. CAD am 30. September 2021.