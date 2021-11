STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf Porsche gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp (WKN MA47QY)

Wie bereits gestern steigen die Derivateanleger an der Euwax aus einem Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp aus. Die Aktie verzeichnete im gestrigen Tagesverlauf ein Kursplus von über 13% auf 10,50 Euro. Im heutigen Handelsverlauf gibt die Aktie um 1,5% auf 10,20 Euro nach. Morgen wird der Industriekonzern seine Jahreszahlen für das am 30.09. beendete Geschäftsjahr vorlegen. 2. Knock-out-Call auf Porsche (WKN KB94C5)

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call auf die Porsche Automobil Holding statt. Der Knock-out-Call wird von den Derivateanlegern gekauft. Die Porsche Automobil Holding, die im September in den DAX aufgestiegen ist, notiert mit 0,4% bei 84,13 Euro geringfügig im negativen Bereich. 3. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical (WKN MA5UP3 Bei den Optionsscheinen finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Medizintechnikkonzern Intuitive Surgical statt. Der Call wird von den Derivateanlegern verkauft. Das Unternehmen bietet minimalinvasive Chirurgiesysteme an. Die Intuitive Surgical-Aktie legt 0,5% auf 319,80 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

In den ersten zwei Handelsstunden notierte der Euwax Sentiment in einer engen Spanne von 10 bis -10 Punkten. Danach sackte er zunehmend in den negativen Bereich ab. Die Derivateanleger an der Euwax agieren anscheinend bei neuerlichen Rekordständen im DAX sehr vorsichtig.

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)