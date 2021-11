Seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 befindet sich die Aktie in einem

schönen Aufwärtstrend. Der Kurs ist von rund 10 auf 38 Euro geklettert.

Über die Lage des Unternehmens und wie es weitergeht, sprechen wir mit

Vorstandschef Arne Dehn. Das Geschäft brummt. Der Anbieter von

Bildverarbeitungstechnologie präsentierte in der vergangenen Woche

bärenstarke 9-Monatszahlen. Der Umsatz kletterte um 29% auf 100

Millionen, der operative Gewinn (Ebitda) konnte sich sogar mehr als

verdreifachen auf rund 13 Millionen. Der Auftragseingang stieg in den

ersten drei Quartalen um 39% auf 121 Millionen. Der höchste Wert der

Firmengeschichte! Für das Gesamtjahr steuert Stemmer Imaging Bestwerte

für den Umsatz und das Ergebnis an. Die im August angehobene

Ergebnisprognose könnte übertroffen werden. Das Unternehmen mit Sitz in

Puchheim bei München versucht für 2021 ein Ebitda von „mindes-tens am

oberen Ende der Prognosebandbreite von 12,2 bis 15,4 Millionen zu

erreichen.“ Der Umsatz soll in einer Spanne zwischen 123 und 131

Millionen landen. Unternehmenslenker Dehn unterstreicht, daß Stemmer

einen Fokus auf wachstumsstarke Geschäftsfelder legt. Neben der

klassischen in-dustriellen Bildverarbeitung möchte Stemmer von den

Megatrends Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit

profitieren. In den Blickpunkt rückt auch zunehmend das Thema

„Nachhaltigkeit“. Bildverarbeitung wird außerhalb der Industrie in immer

mehr Bereichen eingesetzt, beispielsweise in der Landwirtschaft, im

Nahrungsmittelsektor oder im Sport und der Unterhaltung. Vor diesem

Hintergrund setzt sich Stemmer ehrgeizige Ziele: Bis 2024 möchte das

Unternehmen den Umsatz auf 200 Millionen schrauben, dabei soll die

Ebitda-Rendite durchschnittlich zwischen 12 bis 14% landen. Um diese

Ziele zu erreichen, wäre auch der eine oder andere Zukauf denkbar.

Zuletzt verstärkte man sich mit einem spanischen Spezialisten für die

industrielle Bildverarbeitung. Aktuell beläuft sich der Börsenwert auf

250 Millionen. Das KGV (2021) schätzungsweise gut 30. Moderat. Fazit:

Stemmer befindet sich auf Wachstumskurs. Die Aktie ist noch nicht

ausgereizt. Der Kurs nimmt die alten Höchststände von gut 50 Euro ins

Visier.