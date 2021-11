goldinvest.de Rio Tinto investiert in europäischen Batteriehersteller Anzeige Rio Tinto will in Serbien große Mengen Lithium produzieren. Und über eine Beteiligung auch bei der Batterieherstellung dabei sein. Rohstoffgigant Rio Tinto (WKN 852147) wird sich an der europäischen Batterietechnologiegesellschaft Inobat Auto beteiligen, wurde vor Kurzem mittgeteilt. Damit soll die Fertigstellung von InoBats Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie der Pilot-Produktionslinie für Batterien des Unternehmens in Voderady (Slowakei) unterstützt werden, hieß es. InoBat verfolgt eigenen Angaben zufolge ehrgeizige Pläne, will gleich eine Reihe von Gigafactories für Batterien errichten, darunter eine Anlage in Serbien. Dort liegt auch Rio Tintos Lithiumprojekt Jadar mit einem Wert von 2,4 Mrd. Dollar eines der größten, neuen Lithiumprojekte, die derzeit weltweit entwickelt werden. Allerdings muss Jadar noch alle relevanten Genehmigungen und Lizenzen einholen, und zwar sowohl von den Kommunen vor Ort als auch der serbischen Regierung. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Río Tinto Plc! Werbung Long Long Basispreis 40,86€ Hebel 10,80 Ask 0,44 Zum Produkt Short Short Basispreis 48,45€ Hebel 10,69 Ask 0,48 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Das Projekt verfügt über das Potenzial, rund 58.000 Tonnen batteriefähiges Lithiumkarbonat zu produzieren und Rio Tinto zum größten Lithiumlieferanten Europas mindestens für die kommenden 15 Jahre zu machen, erklärte der Konzern. Laut Marnie Finlayson, Leiter der Batteriematerialsparte von Rio Tinto, kann Jadar ausreichend Lithium produzieren, um rund 1 Million Batterien für Elektromobile herzustellen. Und mit der Investition in InoBat hoffe man, einen Teil dieser Batterien lokal produzieren zu können. Jetzt den GOLDINVEST.de-Newsletter abonnieren

Gastautor: GOLDINVEST.de | 17.11.2021, 16:12

