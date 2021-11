Den letzten markanten Höhepunkt markierte das Wertpapier von 3-D Systems zu Beginn dieses Jahres nach einer steilen Rallye bei 56,50 US-Dollar, nur wenig später kehrte Ernüchterung ein und die Aktie schlug in eine volatile Seitwärtsphase zwischen 18,00 und zunächst 41,00 US-Dollar ein. Die Schwankungen haben in den letzten Monaten jedoch sichtlich abgenommen, hierbei hat sich das Niveau um 25,00 US-Dollar als zuverlässige Unterstützung erwiesen. Genau in diesen Bereich ist das Papier zuletzt wieder zurückgefallen und notiert sogar derzeit unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Ein Bruch dieses Supports könnte ein sofortiges Verkaufssignal auslösen.

Auf Kurssturz vorbereiten

Noch kann sich 3-D Systems um 25,00 US-Dollar halten, ein Rückzug der Käufer mit einem entsprechenden Rückfall unter 25,00 US-Dollar dürfte erste Short-Ansätze in Richtung 23,24 und darunter grob 21,92 US-Dollar ermöglichen. Endgültiges Ziel könnten sogar die Mai-Tiefs um 17,47 US-Dollar für die Aktie darstellen. Aber erst eine Rückkehr mindestens über den EMA 50 bei aktuell 28,46 US-Dollar dürfte das Chartbild kurzzeitig entspannen und einen Rücklauf an die obere Trendkanalbegrenzung bei grob 32,60 US-Dollar ermöglichen.