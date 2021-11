Corona-Maßnahmen Ampelparteien planen Änderung des Infektionsschutzgesetzes Anzeige Die Parteien einer möglichen Ampelkoalition planen derzeit eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes Was ist der Hintergrund? Am 25. November soll der Status der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite auslaufen. Dieser Status hat der Bundesregierung verschiedene gesetzgeberische Kompetenzen verliehen, die durch das Ende dieser epidemischen Notlage wieder zurück in die Parlamente gelangen würden. Um trotzdem weitere Maßnahmen umsetzen zu können, plant das mögliche neue Regierungsbündnis aus den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Welche Änderungen sind geplant? Während durch die derzeitige epidemische Lage nationaler Tragweite bundesweite Maßnahmen eingeführt werden können, um das Infektionsgeschehen einzuschränken, wie zum Beispiel ein bundesweiter Lockdown, soll demnächst wieder vermehrt nach Regionen und Rahmenbedingungen der Bundesländer differenziert werden. So kann zum Beispiel eine stärkere Differenzierung zwischen Geimpften und Ungeimpften kommen. Dies würde bedeuten, dass 2G-Regelungen ausgeweitet werden und die Einschränkungen und Kontaktunterbindungen für Personen, die bisher nicht geimpft sind, zunehmen. Für Ungeimpfte würde das einem erneuten Lockdown gleichkommen, so wie er seit dieser Woche für Ungeimpfte in Österreich bereits gilt. Was bringt eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes? Das Infektionsschutzgesetz bietet den Ländern eine Grundlage, auf derer sie an das regionale Infektionsgeschehen angepasste Maßnahmen treffen können. Somit können sie bei Bedarf auch über die allgemeinen Maßnahmen hinausgehen. Für Ungeimpfte heißt das, dass sie in Zukunft eventuell nur noch mit einem negativen Test die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können und erneut mit Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Raum rechnen müssen. Auch am Arbeitsplatz könnte bald ein 3G-Konzept verpflichtend gelten. Weiterhin können die Bundesländer auf Beschluss ihres jeweiligen Landtages Maßnahmen umsetzen wie Beschränkungen oder Untersagungen von Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen, Versammlungen, Alkoholverbote, die Schließung von Hochschulen oder Betretensverbote für Gesundheitseinrichtungen. Keine Ausgangs- und Reisebeschränkungen mehr Was allerdings durch das Ende der epidemischen Lage nationaler Tragweite wegfällt und auch durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes nicht mehr möglich sein wird, sind Beschlüsse zur Ausgangs- oder Reisebeschränkung. Auch Gastronomie- und Hotelleriebetriebe können die Länder nicht untersagen. Ziel der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist es, die Verantwortung für die Bekämpfung des Infektionsgeschehens von der Exekutiven zurück in die Parlamente zu verlagern. Außerdem könne die regional unterschiedliche Corona-Lage gezielt bekämpft und dabei auf einen bundesweiten Lockdown verzichtet werden, indem zudem eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften möglich werde. Kritik von verschiedenen Seiten Mit der Diskussion um die Gesetzesänderung wird auch Kritik von verschiedenen Seiten laut. Einerseits äußern diverse Minister die Forderung, die epidemische Lage nationaler Tragweite nicht auslaufen zu lassen, sondern zu verlängern, da die Krankenhäuser in einigen Regionen bereits wieder überlastet seien. Auch die Unionsfraktion habe bereits einen Antrag zur Verlängerung des Status formuliert. Andererseits kann auch die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften kritisch betrachtet werden. Ob die geplante Gesetzesänderung, die einem erneuten Lockdown für Ungeimpfte gleichkommen würde, rechtmäßig ist, will die Rechtsanwaltskanzlei Mingers. daher durch einen Normenkontrollantrag überprüfen lassen. Beteiligen Sie sich am Normenkontrollantrag Dafür ist die Kanzlei noch auf der Suche nach Betroffenen, die sich an einem möglichen Verfahren beteiligen würden. Nur so ist eine Überprüfung der geplanten gesetzlichen Grundlagen durch eine Normenkontrolle vor Gericht möglich. Melden Sie sich also bei uns, wenn Sie sich dem Verfahren anschließen möchten. Wir beraten Sie gerne! Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website. Im Zuge dessen überprüft die Rechtsanwaltskanzlei die Coronaschutzverordnungen aller Bundesländer und reicht gegebenenfalls Klage ein. Je mehr Betroffene sich der Klage anschließen, desto kostengünstiger wird das Verfahren für die Einzelpersonen. Weitere spannende Rechtsnews finden Sie außerdem auf unserem Blog oder unserem YouTube-Channel. Schauen Sie doch mal vorbei! Corona Gold Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



