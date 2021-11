Seid gierig, habe keine Angst, denn die Aktienmärkte werden steigen und steigen - das ist die implizite Botschaft vieler Banken und Analyse-Häuser derzeit. So erwartet etwa Goldman Sachs, dass der Leitindex S&P 500 bis Ende des Jahres noch auf 5100 Punkte steigen, das wären knapp weitere 10% Anstieg der ohnehin schon stark überkauften Aktienmärkte! Weihnachtsrally der Aktienmärkte? na klar, so wie immer. Risiken? Keine. Aber immer dann, wenn alle gierig und euphorisch sind, wächst die Gefahr mit. Derzeit sind alle auf der Long-Seite positioniert, und die Entwicklung gibt ihnen scheinbar recht. Aber das war auch in der Dotcom-Blase und kurz vor Ausbruch der Finanzkrise so..

